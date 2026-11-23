В Николаеве за вечер прогремели три взрыва
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
В украинском Николаеве вечером 23 ноября прогремел уже третий взрыв. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».
Перед этим в городе дважды раздавались звуки взрывов. На территории Николаевской области была объявлена воздушная тревога. О причинах произошедшего, возможных повреждениях и пострадавших пока неизвестно.
Ранее Life.ru сообщал о взрыве в городе Конотопе Сумской области на севере Украины. По словам мэра Артёма Семенихина, это произошло на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.