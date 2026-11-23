Ранее Life.ru сообщал о серьёзных проблемах с электроснабжением в Конотопе. В конце октября город пятые сутки оставался без стабильной подачи электричества, а запасы топлива для генераторов подходили к концу. Мэр предупреждал, что некоторые повреждённые энергообъекты восстановить уже невозможно. Позднее, 1 ноября, Минобороны России сообщило об ударе беспилотников по железнодорожной станции Конотоп. По данным ведомства, через этот транспортный узел осуществлялась доставка вооружения и военной техники для ВСУ.