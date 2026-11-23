В городе Павлограде Днепропетровской области на юго-востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

На момент сообщения в Днепропетровской области действовала воздушная тревога. Предупреждения об опасности также были объявлены в других регионах Украины. официально Киев не комментировал случившееся.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжит наносить масштабные комплексные удары по военной инфраструктуре Украины на фоне последних атак на российские объекты, в том числе в Балтийском море и у берегов Ливии.