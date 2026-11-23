Склад в Киеве повреждён после серии взрывов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В Киеве после прогремевших взрывов оказалось повреждено складское помещение. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Повреждённый склад находится в Подольском районе города. Перед сообщением о повреждениях в Киеве объявляли воздушную тревогу. В украинской столице также были слышны взрывы.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре на территории складского комплекса в Вышгородском районе Киевской области. По данным украинских экстренных служб, 15 ноября район дважды подвергся атаке беспилотников. После ударов на объекте возникло возгорание.