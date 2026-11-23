В Киеве после прогремевших взрывов оказалось повреждено складское помещение. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Повреждённый склад находится в Подольском районе города. Перед сообщением о повреждениях в Киеве объявляли воздушную тревогу. В украинской столице также были слышны взрывы.