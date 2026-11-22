В Днепропетровской области повреждены энергообъекты, часть города без света
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Днепропетровской области Украины после серии взрывов повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры. Часть Днепропетровска и прилегающих районов осталась без электричества, сообщили в энергетической компании ДТЭК.
«Днепропетровская область: взрывы на энергетической инфраструктуре. Повреждены объекты энергетики, в том числе объект «Днепровские электросети», — говорится в сообщении компании.
Ранее Life.ru сообщал, что после ночных ударов 20 ноября без электричества остались Киев и десять областей Украины, включая Днепропетровскую. Повреждения энергетической инфраструктуры привели к аварийным отключениям в нескольких регионах. В Одесской области перебои затронули более 41 тысячи потребителей, а украинским АЭС пришлось сократить выработку электроэнергии.