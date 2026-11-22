В Днепропетровской области Украины после серии взрывов повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры. Часть Днепропетровска и прилегающих районов осталась без электричества, сообщили в энергетической компании ДТЭК.

«Днепропетровская область: взрывы на энергетической инфраструктуре. Повреждены объекты энергетики, в том числе объект «Днепровские электросети», — говорится в сообщении компании.