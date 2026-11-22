В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Киеве вновь прогремели взрывы. Об этом сообщает «Общественное. Новости». В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее 22 ноября из украинской столицы уже поступали сообщения о взрывах. Подробности новых происшествий пока не приводятся.
Ранее Life.ru сообщал о новой волне взрывов в Киеве утром 21 ноября. Тогда громкие звуки также раздались на фоне воздушной тревоги.