В Киеве вновь прогремели взрывы. Об этом сообщает «Общественное. Новости». В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее 22 ноября из украинской столицы уже поступали сообщения о взрывах. Подробности новых происшествий пока не приводятся.