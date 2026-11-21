Новая волна взрывов разбудила жителей Киева рано утром
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. О новых громких звуках в украинской столице сообщил телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского СМИ.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе действует предупреждение об угрозе с воздуха. Подробности произошедшего в сообщении телеканала не приводятся.
Ранее утром 21 ноября Life.ru уже сообщал о взрыве в Киеве во время воздушной тревоги. Информации о причинах и возможных разрушениях на тот момент не поступало.