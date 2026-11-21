В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. О новых громких звуках в украинской столице сообщил телеканал «Общественное».

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе действует предупреждение об угрозе с воздуха. Подробности произошедшего в сообщении телеканала не приводятся.

Ранее утром 21 ноября Life.ru уже сообщал о взрыве в Киеве во время воздушной тревоги. Информации о причинах и возможных разрушениях на тот момент не поступало.