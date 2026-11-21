В Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
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В Киеве прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. О происшествии сообщил украинский Telegram «Новини Live».
«Взрыв в Киеве», — говорится в коротком сообщении СМИ.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучал не только в столице, но и на большей части территории страны. Где именно всё случило и что стало его причиной, пока неизвестно. Информации о возможных разрушениях также не поступало.
А утром 20 ноября начали вторую волну ракетных ударов по западным областям Украины. По данным военкоров, с бомбардировщиков Ту могли выпустить около 50 ракет, часть которых направилась в сторону Львова и Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.