По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучал не только в столице, но и на большей части территории страны. Где именно всё случило и что стало его причиной, пока неизвестно. Информации о возможных разрушениях также не поступало.