Особо важные объекты под Черниговом взяли под усиленную охрану подразделения из Киева
ВСУ направили из Киева дополнительные силы для охраны объектов под Черниговом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Командование ВСУ перебросило из Киева в Черниговскую область подразделения 1004-й отдельной бригады охраны и обслуживания. Военнослужащих направили для усиления защиты особо важных объектов критической инфраструктуры. О переброске дополнительных сил сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
«Для этого на направление из Киева дополнительно переброшены подразделения 1004-й отдельной бригады охраны и обслуживания», — сказано в опубликованной сводке о ситуации на Черниговском направлении.
Ранее в Черниговскую область прибыли дополнительные подразделения 17-го пограничного отряда ВСУ. По данным российских силовых структур, речь шла о штурмовых группах Измаильского погранотряда, которые до этого действовали на Курском направлении. Также сообщалось о минировании рек и водоёмов в приграничных районах региона. По информации «Северного ветра», украинское командование тогда ограничило передвижение местных жителей в этих районах.
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