Командование ВСУ перебросило из Киева в Черниговскую область подразделения 1004-й отдельной бригады охраны и обслуживания. Военнослужащих направили для усиления защиты особо важных объектов критической инфраструктуры. О переброске дополнительных сил сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Для этого на направление из Киева дополнительно переброшены подразделения 1004-й отдельной бригады охраны и обслуживания», — сказано в опубликованной сводке о ситуации на Черниговском направлении.

Ранее в Черниговскую область прибыли дополнительные подразделения 17-го пограничного отряда ВСУ. По данным российских силовых структур, речь шла о штурмовых группах Измаильского погранотряда, которые до этого действовали на Курском направлении. Также сообщалось о минировании рек и водоёмов в приграничных районах региона. По информации «Северного ветра», украинское командование тогда ограничило передвижение местных жителей в этих районах.