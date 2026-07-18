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18 июля, 05:26

ВСУ перебросили подразделения 17-го погранотряда в Черниговскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В Черниговскую область прибыли дополнительные подразделения 17-го погранотряда Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

Речь, по утверждению собеседников агентства, идёт о штурмовых группах Измаильского пограничного отряда. Эти подразделения ранее были задействованы на Курском направлении, где понесли потери. Личный состав частей пополняют за счёт мобилизованных граждан Украины. В числе новых военнослужащих, как утверждается, есть мужчины старших возрастных категорий.

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Ранее стало известно, что в Сумскую область передислоцировали подразделения полка сил специальных операций Вооружённых сил Украины. Данное заключение основано на результатах анализа публикаций украинских волонтёрских формирований, оказывающих содействие подразделениям ВСУ. Украинские военнослужащие 1-го полка связи ССО обеспечивают деятельность не только командных пунктов украинского спецназа, но и ДРГ.

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Тимур Хингеев
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