По данным, поступившим из российских силовых ведомств, подразделения полка сил специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ) передислоцированы на территорию Сумской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Враг перебросил в Сумскую область 1-й полк связи ССО, военнослужащие которого обеспечивают деятельность не только командных пунктов украинского спецназа, но и ДРГ», — уточнил собеседник агентства.

Ранее пять украинских военнослужащих пришли менять сослуживцев на позиции, которые к тому времени уже заняли российские штурмовики. Случай произошёл в Днепропетровской области. Российские военнослужащие находились на бывших позициях Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже два или три дня. Украинская группа не знала, что участок перешёл под контроль российских подразделений.