ВСУ перебросили полк связи сил спецопераций в Сумскую область
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По данным, поступившим из российских силовых ведомств, подразделения полка сил специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ) передислоцированы на территорию Сумской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
По информации источника, данное заключение основано на результатах анализа публикаций украинских волонтёрских формирований, оказывающих содействие подразделениям Вооружённых сил Украины.
«Враг перебросил в Сумскую область 1-й полк связи ССО, военнослужащие которого обеспечивают деятельность не только командных пунктов украинского спецназа, но и ДРГ», — уточнил собеседник агентства.
Ранее пять украинских военнослужащих пришли менять сослуживцев на позиции, которые к тому времени уже заняли российские штурмовики. Случай произошёл в Днепропетровской области. Российские военнослужащие находились на бывших позициях Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже два или три дня. Украинская группа не знала, что участок перешёл под контроль российских подразделений.
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