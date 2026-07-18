Боец Пляшник: Украинские военные подошли к позициям ВС РФ для ротации

Пять украинских военнослужащих пришли менять сослуживцев на позиции, которые к тому времени уже заняли российские штурмовики. Случай произошёл в Днепропетровской области. Об этом рассказал старший разведчик взвода разведки батальона 1642 «Кедр» группировки войск «Центр» Александр Пляшник, пишет ТАСС.

По словам бойца, российские военнослужащие находились на бывших позициях Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже два или три дня. Украинская группа не знала, что участок перешёл под контроль российских подразделений.

«Ну, наши, соответственно, их встретили. Спрашивают: «Что вы сюда вообще пришли?». Они говорят, мол, им сказали, что надо сходить сменить парней», — рассказал военнослужащий.

Ранее российские военные уничтожили два железнодорожных локомотива с военными грузами ВСУ в Днепропетровской области. Удар нанесли беспилотниками «Герань» в районе населённого пункта Божедаровка. По данным Минобороны РФ, локомотивы использовали для перевозки военной техники и снаряжения. Ведомство также опубликовало кадры поражения железнодорожного транспорта.