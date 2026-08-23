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Регион
23 августа, 05:31

ВСУ начали минировать реки и водоёмы в Черниговской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

ВСУ приступили к минированию всех рек и водоёмов в приграничных районах Черниговской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

«Командование ВСУ начало минировать все реки и водоёмы в приграничной зоне, запретив передвигаться по ним гражданским», — сказано в публикации.

Одновременно украинское командование ограничило доступ мирных жителей на эти территории. Гражданским запретили передвигаться в районах, где проводятся работы по установке минных заграждений.

Ситуацию внутри переброшенных в регион подразделений остаётся напряжённой. Утверждается, что часть военнослужащих уже несколько месяцев остаётся без денежного довольствия. На этом фоне в Черниговскую область направили омбудсменов, которые должны не допустить массового ухода бойцов с позиций и возможного бунта.

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Российские войска продолжают приближаться к Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации — крупнейшему из оставшихся укрепрайонов ВСУ в Донбассе. Продвижение развивается сразу на нескольких участках: после освобождения ряда населённых пунктов силы РФ подошли к Дружковке, а также усилили давление на направлениях к Славянску и Краматорску.

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Владимир Озеров
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