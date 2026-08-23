Пятеро украинских военнослужащих были уничтожены после того, как российская группа скрытно вышла к их позициям во вражеской форме. Бойцы заранее подготовились к операции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на стрелка группировки «Центр» Николая Уткина.

Чтобы не вызвать подозрений при приближении к противнику, участники группы облачились в трофейную форму Вооружённых сил Украины (ВСУ) и закрепили на ней украинские шевроны. Перед выдвижением они изучили участок, где находились позиции, и предусмотрели маршруты для отхода. Затем военнослужащие обошли позицию и атаковали её с фланга. По словам Уткина, столкновение завершилось уничтожением пяти боевиков.

Ещё об одном штурме рассказал Эмиль Хаитов. Его группа обнаружила опорник в лесополосе, и пошла на штурм. В ходе боя двое находившихся там военнослужащих ВСУ были уничтожены, а оператор беспилотников оказался в плену.

Ранее Life.ru писал, что российские подразделения приближаются к Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, которую называют главным оставшимся укрепрайоном ВСУ в Донбассе. После освобождения Зелёного, Николайполья и Матяшева продвижение идёт сразу по нескольким связанным направлениям. Ключевым участком становится Дружковка, расположенная примерно в 10 километрах от Краматорска и считающаяся южными воротами агломерации.