Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинское командование увеличивает численность своих сил сразу на двух участках в Донецкой Народной Республике — в районах населённых пунктов Райское и Алексеево-Дружковка. Во время общения с ТАСС он подчеркнул, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы на данные участки, чтобы сдержать наступление Армии России.

Марочко подчеркнул, что командование ВСУ стягивает силы сразу к двум участкам у Райского.

«Отмечается поступление живой силы и техники противника как в населённый пункт Райское, так и в Алексеево-Дружковку. И, естественно, таким образом, украинское командование пытается стабилизировать ситуацию и не допустить захода на окраины Дружковки наших подразделений», — отметил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска не просто продолжают наступление по всем фронтам — они заметно увеличили скорость продвижения. По его словам, ВС РФ уверенно решают все задачи, необходимые для полного достижения целей специальной военной операции. При этом ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся под контролем, а действия киевского режима не повлияли на ход боевых действий.