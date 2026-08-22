Путин: ВС РФ нарастили темпы наступления на всех участках фронта

Российские войска не просто продолжают наступление по всем фронтам — они заметно увеличили скорость продвижения. Об этом в интервью Павлу Зарубину для программы ИС «Вести» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наши войска не только продолжают наступление на всех направлениях, но и нарастили темпы движения вперёд», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, Вооружённые силы РФ уверенно решают все задачи, необходимые для полного достижения целей специальной военной операции. При этом ситуация на линии боевого соприкосновения, по его словам, остаётся под контролем, а действия киевского режима не повлияли на ход боевых действий.

Ранее президент РФ в том же интервью заявил о наращивании ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, включая объекты в Киеве. По его словам, это стало ответом на атаки ВСУ по гражданской промышленности и логистике в России.