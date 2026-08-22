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22 августа, 12:40

Доставка на фронт не состоялась: «Герани» сожгли два локомотива с военными грузами ВСУ

Поезда с оружием для ВСУ накрыли «Геранями» в Днепропетровской области

Российские военные нанесли точечный удар по логистической инфраструктуре ВСУ в Днепропетровской области. Как сообщает Минобороны, дроны-камикадзе «Герань» атаковали два поезда, перевозивших военное снаряжение в районе Николаевки.

В подтверждение операции оборонное ведомство распространило кадры, на которых запечатлен момент попадания беспилотников по железнодорожным составам.

ВС РФ поразили два украинских поезда, доставлявших военные грузы в Днепропетровской области. Видео © Пресс-служба Минобороны России

Киев в огне: «Искандеры», «Цирконы», «Бандероль» и «Герань» обрушились на столицу Украины
Киев в огне: «Искандеры», «Цирконы», «Бандероль» и «Герань» обрушились на столицу Украины

Российские военные также нанесли точный удар по логистическому центру «Бровары» в Киевской области. Объект является крупным сортировочным комплексом компании «Новая почта». По данным Минобороны РФ, там осуществлялось хранение комплектующих и готовых изделий для беспилотников большой и средней дальности самолётного типа.

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Обложка © Пресс-служба Минобороны России

Наталья Демьянова
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