Российские войска утром 20 ноября начали вторую волну ракетных ударов по западным областям Украины. По данным военкоров «Русской весны», с бомбардировщиков Ту могли выпустить около 50 ракет, часть которых направилась в сторону Львова и Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Как утверждает канал, первые удары пришлись на район теплоэлектростанции и объекты во Львове. Новые группы ракет двигались через Тернопольскую область в направлении Бурштына.

На фоне массированной атаки «Укрэнерго» объявило об аварийных отключениях электроэнергии сразу в трёх областях — Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской. В компании объяснили ограничения повреждениями энергетической инфраструктуры и сложной ситуацией в энергосистеме. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Во Львове после серии взрывов также появились сообщения о перебоях с водой. Местные паблики утверждают, что проблемы затронули отдельные районы города.

При этом глава Львовской областной администрации Максим Козицкий подтвердил атаку на энергетический объект. Мэр города Андрей Садовый сообщил об обнаружении обломков беспилотника на улице Лазаренко.

Ранее Life.ru сообщал о ракетном ударе по Киеву в ночь на 20 ноября. По информации SHOT, первые взрывы в украинской столице прогремели около 02:15. Предположительно, российские военные применили не менее пяти баллистических ракет «Искандер-М». В сообщении также говорилось об атаках на объекты в Кривом Роге, Черниговской и Полтавской областях.

Кроме того, 17 ноября Life.ru рассказывал об ударах по четырём электроподстанциям в Ровненской, Днепропетровской и Черновицкой областях. По данным Минобороны России, три объекта напряжением 330 киловольт и одна подстанция на 110 киловольт обеспечивали электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса и военную логистику.