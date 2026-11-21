Российские войска нанесли удар по Криворожской теплоэлектростанции в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, этот объект обеспечивал работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Ещё одной целью стала электроподстанция напряжением 110 кВ в городе Сарны Ровненской области. Этот объект, согласно данным ведомства, также использовался для подачи электричества украинским военным предприятиям. Российские беспилотники также поразили сухогруз с грузами двойного назначения в районе Одессы.