ВС России поразили Криворожскую электроподстанцию в Днепропетровской области
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Российские войска нанесли удар по Криворожской теплоэлектростанции в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, этот объект обеспечивал работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.
Ещё одной целью стала электроподстанция напряжением 110 кВ в городе Сарны Ровненской области. Этот объект, согласно данным ведомства, также использовался для подачи электричества украинским военным предприятиям. Российские беспилотники также поразили сухогруз с грузами двойного назначения в районе Одессы.
Криворожская ТЭС уже становилась целью российских ударов. В начале ноября Минобороны РФ сообщало о поражении сразу трёх крупных теплоэлектростанций Украины — Криворожской, Ладыженской и Приднепровской. Тогда, по информации ведомства, российские войска применили высокоточное вооружение наземного и воздушного базирования, а также дальнобойные беспилотники.