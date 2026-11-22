В Днепропетровске вновь прогремела серия взрывов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Днепропетровске на юго-востоке Украины вновь раздались взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
В течение дня сообщения о взрывах в городе поступали неоднократно. На территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Причины новых взрывов и возможные последствия пока не уточняются. Официальных подробностей произошедшего в сообщении не приводится.
Ранее Life.ru сообщал о взрывах в окрестностях Днепропетровска. Что именно повреждено, в сообщениях не указывалось.