В Днепропетровске на юго-востоке Украины вновь раздались взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

В течение дня сообщения о взрывах в городе поступали неоднократно. На территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Причины новых взрывов и возможные последствия пока не уточняются. Официальных подробностей произошедшего в сообщении не приводится.