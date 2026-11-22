В окрестностях Днепропетровска на юго-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское агентство «Укринформ».

В течение 22 ноября сообщения о взрывах в самом городе поступали уже несколько раз. Теперь стало известно о новых взрывах за его пределами. На территории Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Ранее Life.ru сообщал о взрыве в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Сообщение поступило вечером 21 ноября, когда в регионе также действовало предупреждение об опасности с воздуха.