В Днепропетровской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Каменском на юго-востоке Украины раздался взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости». Город находится в Днепропетровской области, где сейчас действует воздушная тревога.
Сигналы тревоги звучат и в ряде других украинских регионов. Подробностей о причинах и последствиях взрыва не сообщали.
Ранее Life.ru сообщал о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги. Информацию опубликовало украинское издание «Новости.LIVE», однако точное место и последствия оно не уточнило. На тот момент сигналы тревоги звучали как в Киевской области, так и в ряде других регионов Украины. Местные власти к моменту публикации не прокомментировали случившееся.
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