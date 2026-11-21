В Каменском на юго-востоке Украины раздался взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости». Город находится в Днепропетровской области, где сейчас действует воздушная тревога.

Сигналы тревоги звучат и в ряде других украинских регионов. Подробностей о причинах и последствиях взрыва не сообщали.

Ранее Life.ru сообщал о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги. Информацию опубликовало украинское издание «Новости.LIVE», однако точное место и последствия оно не уточнило. На тот момент сигналы тревоги звучали как в Киевской области, так и в ряде других регионов Украины. Местные власти к моменту публикации не прокомментировали случившееся.