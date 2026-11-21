Украинское издание «Новости.LIVE» сообщило о взрывах в Киевской области. Подробностей о месте и возможных последствиях публикация не содержит.

По данным издания, на момент сообщения воздушная тревога действовала в Киевской области и ряде других регионов Украины. Официально Киев не комментировал случившееся и масштабы возможных разрушений.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский потребовал от западных союзников увеличить поставки систем противовоздушной обороны после российских ударов по Украине. Минувшей ночью российские войска нанесли удары по нескольким объектам на украинской территории. Среди целей оказались Криворожская теплоэлектростанция, электроподстанция в Ровненской области и судно в Чёрном море, перевозившее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.