«Теперь у нас антифриз»: Странная синяя жижа льётся из кранов киевлян
В Киеве из кранов потекла синяя вода на фоне проблем с водоснабжением
Жители Киева пожаловались на воду необычного синего цвета, которая начала течь из квартирных кранов на фоне перебоев с водоснабжением. Горожане публикуют видео в социальных сетях и шутят, что коммунальщики теперь подают им вместо воды антифриз.
В Киеве из кранов потекла синяя вода. Видео © Telegram / Реальный Киев
На опубликованных записях видно, как из водопроводного крана течёт жидкость с выраженным голубоватым оттенком. По данным украинских СМИ, необычное явление заметили жители столичного района Академгородок.
Причина изменения цвета воды пока неизвестна. Коммунальные службы не объясняли, с чем связано появление необычного оттенка и можно ли использовать такую воду для бытовых нужд. При этом в Киеве возникли серьёзные проблемы с водоснабжением. «Киевводоканал» сообщил о снижении давления в сетях на обоих берегах Днепра. В некоторых домах подача воды временно прекратилась.
Первоначально перебои затронули пять районов украинской столицы — Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский и Подольский. Специалисты приступили к восстановлению водоснабжения, а жителям предложили пользоваться общественными бюветами для получения питьевой воды.
Ранее Life.ru рассказывал о похожей ситуации с водопроводной водой в Киеве. В октябре жители сразу нескольких районов украинской столицы жаловались на жидкость голубого и коричневого цветов, которая появилась после перебоев с водоснабжением. Тогда горожане сравнивали содержимое своих кранов с «пепси-колой» и коктейлем «Голубая лагуна».
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)