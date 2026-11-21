Жители Киева пожаловались на воду необычного синего цвета, которая начала течь из квартирных кранов на фоне перебоев с водоснабжением. Горожане публикуют видео в социальных сетях и шутят, что коммунальщики теперь подают им вместо воды антифриз.

В Киеве из кранов потекла синяя вода. Видео © Telegram / Реальный Киев

На опубликованных записях видно, как из водопроводного крана течёт жидкость с выраженным голубоватым оттенком. По данным украинских СМИ, необычное явление заметили жители столичного района Академгородок.

Причина изменения цвета воды пока неизвестна. Коммунальные службы не объясняли, с чем связано появление необычного оттенка и можно ли использовать такую воду для бытовых нужд. При этом в Киеве возникли серьёзные проблемы с водоснабжением. «Киевводоканал» сообщил о снижении давления в сетях на обоих берегах Днепра. В некоторых домах подача воды временно прекратилась.

Первоначально перебои затронули пять районов украинской столицы — Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский и Подольский. Специалисты приступили к восстановлению водоснабжения, а жителям предложили пользоваться общественными бюветами для получения питьевой воды.