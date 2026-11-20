Киеву зимой может прийти «гаплик» — именно так глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов описал перспективы украинской столицы в холодное время года. По его прогнозу, правый берег рискует столкнуться с серьёзными перебоями водоснабжения, а левый — остаться без отопления. Об этом чиновник рассказал в интервью РБК-Украина.

«На правом берегу будет проблема с водой, на левом — с отоплением», — предупредил Бахматов.

По словам чиновника, проблемы связаны с особенностями коммунальной инфраструктуры. На правом берегу Днепра для подачи воды требуется мощное насосное оборудование из-за рельефа местности. При длительных отключениях электричества его работа может остановиться. На левом берегу ситуация с водоснабжением несколько лучше благодаря артезианским скважинам, которые способны частично обеспечить жителей водой.

Зато с отоплением всё значительно сложнее. Как утверждает Бахматов, левобережные районы зависят от двух крупных теплоэлектроцентралей, получивших серьёзные повреждения. При этом на правом берегу находятся около 120 небольших энергетических и промышленных объектов, способных частично обеспечивать друг друга теплом и электричеством. На противоположной стороне Днепра таких резервных мощностей гораздо меньше.

Особую опасность представляют возможные остановки насосов в системах теплоснабжения. В этом случае даже сохранившие работоспособность участки инфраструктуры не смогут обеспечить нормальную подачу тепла. По оценке главы района, проблемы могут затронуть Деснянский, Днепровский и Дарницкий районы, а последствия дальнейших повреждений энергосистемы почувствуют сотни тысяч жителей.