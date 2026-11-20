«Гаплик» уже близко: Глава района Киева рассказал, чего ждать зимой
Глава района Киева предупредил о риске остаться без воды и отопления зимой
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Киеву зимой может прийти «гаплик» — именно так глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов описал перспективы украинской столицы в холодное время года. По его прогнозу, правый берег рискует столкнуться с серьёзными перебоями водоснабжения, а левый — остаться без отопления. Об этом чиновник рассказал в интервью РБК-Украина.
«На правом берегу будет проблема с водой, на левом — с отоплением», — предупредил Бахматов.
По словам чиновника, проблемы связаны с особенностями коммунальной инфраструктуры. На правом берегу Днепра для подачи воды требуется мощное насосное оборудование из-за рельефа местности. При длительных отключениях электричества его работа может остановиться. На левом берегу ситуация с водоснабжением несколько лучше благодаря артезианским скважинам, которые способны частично обеспечить жителей водой.
Зато с отоплением всё значительно сложнее. Как утверждает Бахматов, левобережные районы зависят от двух крупных теплоэлектроцентралей, получивших серьёзные повреждения. При этом на правом берегу находятся около 120 небольших энергетических и промышленных объектов, способных частично обеспечивать друг друга теплом и электричеством. На противоположной стороне Днепра таких резервных мощностей гораздо меньше.
Особую опасность представляют возможные остановки насосов в системах теплоснабжения. В этом случае даже сохранившие работоспособность участки инфраструктуры не смогут обеспечить нормальную подачу тепла. По оценке главы района, проблемы могут затронуть Деснянский, Днепровский и Дарницкий районы, а последствия дальнейших повреждений энергосистемы почувствуют сотни тысяч жителей.
Чтобы подготовиться к возможным отключениям, власти Деснянского района оборудовали пункты обогрева в 20 школах. По словам Бахматова, мощные генераторы позволяют поддерживать там температуру около 15–18 градусов. Жители смогут согреться, зарядить телефоны, получить горячую еду и при необходимости переночевать. Однако обеспечить резервным отоплением каждую многоэтажку чиновник считает практически невозможным.
Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении американской газеты The New York Times, согласно которому Киев рискует стать практически непригодным для жизни зимой. Издание связывало угрозу гуманитарного кризиса с повреждениями энергосистемы и невозможностью стабильной работы городских служб. Ещё в начале ноября в отдельных домах Деснянского района электричества не было более 37 часов. Тогда Бахматов сообщал, что до некоторых зданий перестала доходить и вода.