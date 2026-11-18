Старые советские дома могут оказаться более удобными для зимовки в Киеве, чем некоторые современные многоэтажки. На фоне повреждений энергетической инфраструктуры и перебоев с коммунальными услугами наличие газа, автономного отопления и хорошей теплоизоляции становится важнее ремонта и расположения квартиры. К такому выводу пришла газета «Взгляд», изучившая ситуацию на рынке жилья украинской столицы.

Наиболее привлекательными для зимовки издание называет газифицированные «сталинки», «хрущёвки» и дореволюционные здания, особенно расположенные на правом берегу Днепра. В некоторых из них сохранились газовые колонки или установлены индивидуальные котлы, а теплоснабжение зависит от небольших котельных, а не крупных ТЭЦ.

Современные высотки пытаются компенсировать зависимость от электричества генераторами, аккумуляторами и солнечными панелями. Жильцы объединяются, чтобы оплачивать резервное питание лифтов и насосов. Хуже, по оценке издания, приходится владельцам квартир в старых неутеплённых панельных многоэтажках: при отключении отопления такие здания могут быстро терять тепло.

Дополнительной проблемой стал транспорт. После ударов 17 ноября Северный и Южный мосты получили повреждения, что осложнило сообщение между берегами Днепра. Как сообщал Life.ru, движение по Южному мосту удалось восстановить лишь частично. Проезд с правого на левый берег остался закрыт, а в обратном направлении ввели ограничения по массе транспорта. Из-за этого при выборе жилья киевлянам приходится учитывать и расположение работы.

Изменения затронули рынок аренды. По данным платформы ЛУН, в Деснянском районе, куда входит Троещина, стоимость аренды однокомнатных квартир за год снизилась примерно на 10%, а в Днепровском — на 4%. Однако аналогичная тенденция наблюдается и на правом берегу. При этом статистика новых предложений пока не подтверждает массового переселения жителей из левобережных районов.

Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении украинского энергетического эксперта Владимира Омельченко. По его оценке, Киев не успеет завершить восстановление критически важной инфраструктуры до наступления холодов. Часть оборудования, необходимого коммунальным службам, должны установить только к концу марта 2027 года. Кроме того, собственные генерирующие мощности столицы обеспечивают лишь небольшую долю её потребностей.

Ситуация уже вызвала споры между городскими властями. В октябре мэр Виталий Кличко отверг обвинения в провале подготовки к отопительному сезону, объяснив их политическим давлением. Позднее глава Деснянского района Максим Бахматов предупредил о возможных проблемах с канализацией. По его словам, длительные отключения коммунальных систем могут вынудить жителей пользоваться временными уличными туалетами.