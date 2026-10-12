«Пепси» и «голубая лагуна»: в Киеве пожаловались на необычную воду из кранов

В Киеве после масштабных перебоев с водоснабжением появились сообщения о воде необычного цвета, которая течёт из квартирных кранов. Её сравнивают с «пепси-колой», «голубой лагуной» и газировкой.

В Киеве сообщили о воде необычного цвета после перебоев с водоснабжением. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

По распространяющейся информации, странную воду заметили в Оболонском, Голосеевском и Дарницком районах украинской столицы.

Ранее Life.ru сообщал, что почти 70% Киева остались без воды из-за повреждения линии электропередачи. В одних районах водоснабжение отсутствовало с утра, в других перебои начались днём. Ситуация осложнилась аварийными отключениями электричества.