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Опубликовано 12 октября, 21:54

«Пепси» и «голубая лагуна»: в Киеве пожаловались на необычную воду из кранов

В Киеве сообщили о воде необычного цвета после перебоев с водоснабжением

Обложка © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Обложка © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

В Киеве после масштабных перебоев с водоснабжением появились сообщения о воде необычного цвета, которая течёт из квартирных кранов. Её сравнивают с «пепси-колой», «голубой лагуной» и газировкой.

В Киеве сообщили о воде необычного цвета после перебоев с водоснабжением. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

По распространяющейся информации, странную воду заметили в Оболонском, Голосеевском и Дарницком районах украинской столицы.

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Ранее Life.ru сообщал, что почти 70% Киева остались без воды из-за повреждения линии электропередачи. В одних районах водоснабжение отсутствовало с утра, в других перебои начались днём. Ситуация осложнилась аварийными отключениями электричества.

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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