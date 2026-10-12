Почти 70% Киева осталось без воды из-за повреждения ЛЭП

Почти 70% Киева осталось без воды из-за повреждения важной линии электропередачи. О серьёзных перебоях с водоснабжением сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В некоторых районах водоснабжения нет с самого утра, в других — с обеда. Причина — повреждение важной линии электропередачи», — говорится в сообщении.

Сроки восстановления подачи воды в украинской столице пока неизвестны. Официальные представители Киева не сообщили, когда водоснабжение вернётся в обычный режим.

Напомним, вечером 11 октября в Киеве вновь возникли перебои с электричеством. В районе Троещина погас свет, и жилые кварталы остались без освещения. Днём мэр Киева Виталий Кличко сообщил о снижении давления воды в трубах на правом и левом берегах города.