В Киеве сообщили о новых перебоях с электричеством и водоснабжением

Вечером 11 октября в Киеве вновь возникли перебои с электроснабжением. В районе Троещина погас свет, и жилые кварталы погрузились во тьму. Местные жители сняли на видео многоэтажные дома без освещения, тёмные улицы и неработающие светофоры.

Видео опубликовало украинское издание «Страна». На вечерних кадрах видно, что отключение затронуло не только жилые здания, но и уличную инфраструктуру

В Киеве отключили свет. Видео © Telegram / Страна

По данным местных энергетиков, 12 октября в Киеве продолжат действовать графики отключения электроэнергии. Жителям столицы предстоит учитывать ограничения при планировании повседневных дел.

Днём мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении высоковольтной линии электропередачи. Кроме того, на правом и левом берегах города снизилось давление воды в системе водоснабжения.

Ранее Life.ru сообщал, что состояние энергосистемы Киева охарактеризовали как критическое. По словам эксперта, в украинской столице уже возникали перебои с работой метро и электротранспорта, происходили экстренные отключения электричества и возникали проблемы с подачей воды. А предстоящую зиму назвали тяжёлым испытанием.