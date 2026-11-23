Россия продолжит наносить масштабные комплексные удары по военной инфраструктуре Украины на фоне последних атак на российские объекты, в том числе в Балтийском море и у берегов Ливии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном военном ответе Москвы.

«Противник продолжает попытки нанесения ударов. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию. Наши военные ежедневно продолжают практику нанесения масштабных комплексных ударов по военной инфраструктуре на Украине», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, такие действия российских войск уже имеют серьёзные последствия для Киева.

«И эта практика оставляет весьма и весьма болезненные для киевского режима последствия», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков также напомнил о недавних заявлениях Владимира Путина, сделанных во время визита в Китай. Российский лидер тогда предупредил о продолжении ударов, и, как заверил представитель Кремля, эта линия останется неизменной.

Поводом для вопроса стали несколько происшествий за последние 48 часов. Так, 21 ноября в Финском заливе беспилотники атаковали российское грузовое судно, следовавшее в Калининград. На борту начался пожар, а к месту происшествия направили финских пограничников. На следующий день сообщения об атаках российских судов поступили из ливийского Бенгази. По сведениям RT, местные военные перехватили несколько морских беспилотников, однако на одном из кораблей произошёл взрыв. Ответственность за нападение на российский военный корабль у берегов Ливии взяла на себя украинская сторона.

Ранее Life.ru рассказывал, что 19 ноября Владимир Путин пообещал более болезненный ответ на атаки по Крымскому мосту. Президент подчеркнул, что переправа, по его словам, не используется для перевозки военной техники, боеприпасов и нефтепродуктов. Российский лидер также заверил, что повреждённый мост восстановят. Уже в ночь на 20 ноября ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. По данным украинских Воздушных сил, в атаке участвовали сотни беспилотников и десятки ракет.