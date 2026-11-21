Финляндия направила пограничников к атакованному БПЛА судну в Финском заливе
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Финляндия направила подразделения пограничной охраны к грузовому судну, которое подверглось атаке беспилотников в нейтральных водах Финского залива. Финские власти организовали морскую спасательную операцию после сообщений о повреждении корабля, следовавшего в Калининград. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.
«Средства Пограничной службы направляются к месту происшествия», — говорится в заявлении финского ведомства.
Корабль направлялся в Калининград. На борту перевозились лакокрасочные материалы. После атаки на судне вспыхнул пожар, а сам сухогруз оказался в территориальных водах Финляндии к югу от города Ловийса. Пограничная охрана установила вокруг него зону безопасности и начала подготовку к возможной ликвидации загрязнения моря.
Ранее Life.ru рассказывал об атаке двух беспилотников на грузовое судно, направлявшееся в Калининград. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что нападение произошло в нейтральных водах Финского залива, неподалёку от границы России.