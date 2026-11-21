Финские военные уже второй раз за 21 ноября ввели ограничения на полёты и движение судов в восточной части Финского залива. Причиной стала возможная необходимость перехвата беспилотников. Об этом сообщили Силы обороны Финляндии в соцсети X.

Новые ограничения вступили в силу в субботу, 21 ноября, в 09:33 по местному времени (10:33 мск). Они затронули воздушное пространство и морские перевозки в указанном районе.

В финском военном ведомстве пояснили, что меры носят предупредительный характер. Они необходимы для защиты гражданских лиц и обеспечения безопасной работы военных в случае противодействия беспилотникам. При этом о какой-либо конкретной угрозе не сообщалось.

Ранее в тот же день Финляндия уже ограничивала полёты и судоходство в восточной части залива. Первые ограничения начали действовать около 04:15 по местному времени, однако к 07:43 их отменили. Спустя менее двух часов военные вновь ввели аналогичные меры.