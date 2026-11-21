Финляндия второй раз за день ограничила полёты над частью Финского залива
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Финские военные уже второй раз за 21 ноября ввели ограничения на полёты и движение судов в восточной части Финского залива. Причиной стала возможная необходимость перехвата беспилотников. Об этом сообщили Силы обороны Финляндии в соцсети X.
Новые ограничения вступили в силу в субботу, 21 ноября, в 09:33 по местному времени (10:33 мск). Они затронули воздушное пространство и морские перевозки в указанном районе.
В финском военном ведомстве пояснили, что меры носят предупредительный характер. Они необходимы для защиты гражданских лиц и обеспечения безопасной работы военных в случае противодействия беспилотникам. При этом о какой-либо конкретной угрозе не сообщалось.
Ранее в тот же день Финляндия уже ограничивала полёты и судоходство в восточной части залива. Первые ограничения начали действовать около 04:15 по местному времени, однако к 07:43 их отменили. Спустя менее двух часов военные вновь ввели аналогичные меры.
Ранее Life.ru сообщал, что Финляндия открыла небо над Финским заливом после массированной атаки беспилотников на Ленинградскую область. Утром 11 ноября финские власти сняли временные ограничения, введённые из-за угрозы БПЛА. Тогда российские силы ПВО, по данным губернатора Александра Дрозденко, уничтожили 150 беспилотников над регионом.