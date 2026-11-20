Финский город Лиекса готов выплатить 1500 евро местному политику Галине Паринг, которую не допустили к руководству муниципальной компанией из-за российского гражданства. Власти признали, что затягивать разбирательство невыгодно, хотя с обвинениями в дискриминации по-прежнему не согласны. Об этом сообщает Yle.

История началась в 2025 году, когда Паринг, возглавлявшую региональное объединение партии «Зелёный союз» в Северной Карелии, выдвинули в правление компании Lieksan Kehitys, занимающейся экономическим развитием города. Место полагалось «Зелёным» по межпартийному соглашению, однако после выяснения гражданства кандидатки партию попросили найти ей замену.

Однопартийцы отказались менять кандидата. Они изучили устав компании и санкционное законодательство, но не обнаружили никаких запретов на участие гражданки России в работе правления. Тем не менее должность досталась представителю другой политической силы, а дело дошло до финского органа по вопросам равноправия.

В итоге комиссия установила, что Паринг не выдвинули именно из-за российского паспорта. Ответственность возложили на город, хотя формально членов правления утверждало собрание акционеров компании. Властям рекомендовали выплатить женщине 1500 евро компенсации и запретили повторять подобную дискриминацию под угрозой штрафа в 5000 евро.

В Лиексе считают такое решение несправедливым. По мнению администрации, город не должен отвечать за политические переговоры, проходившие вне официальных процедур. Однако оспаривать выводы комиссии в суде чиновники не намерены, чтобы избежать дополнительных расходов. Окончательное решение о выплате планируется принять в понедельник, 23 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал о финне, которому отказали в стажировке в Университете национальной обороны из-за гражданства СССР, имевшегося у него в младенчестве. Мужчина обладал советским паспортом всего четыре месяца и даже не подозревал об этом обстоятельстве. Уполномоченный по вопросам равноправия признал отказ дискриминационным и потребовал компенсацию в 4000 евро, однако военные выполнять предписание отказались.