В МИД России вызвали временную поверенную в делах Финляндии и выразили ей протест. Поводом стало решение Хельсинки ужесточить правила въезда для российских граждан.

Дипломатический протест связан с дополнительными ограничениями, которые недавно ввели финские власти. Российская сторона таким образом выразила несогласие с новыми мерами в отношении граждан РФ.

Решение об ужесточении правил въезда правительство Финляндии приняло 12 ноября. Новые требования начали применять с 16 ноября, распространив ограничения в том числе на российских спортсменов.

При рассмотрении визовых заявлений и оценке оснований для въезда финские власти теперь учитывают дополнительные условия, установленные правительством страны.