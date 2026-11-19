Путин: Финляндия подрывает доверие, запрещая въезд российским спортсменам
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Отказ Финляндии допускать российских спортсменов к международным соревнованиям подрывает доверие к Хельсинки. Об этом Владимир Путин заявил журналистам после саммита в Китае.
«Последующие действия, в том числе в сфере спорта, — отказ нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях — это движение в обратную сторону. Это непоследовательность. Это снижает уровень доверия», — подчеркнул российский президент.
Путин обратил внимание на противоречие между заявлениями финского руководства о необходимости поддерживать диалог с Москвой и решениями, которые принимаются в отношении российских атлетов.
Президент напомнил о телефонном разговоре с финским коллегой Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. По словам российского лидера, собеседники дали понять, что считают необходимым сохранять контакты между странами.
«Действительно, партнёры в общих чертах, но всё-таки давали понять, что нужно как-то вести диалог и так далее», — рассказал Путин.
Ранее Life.ru сообщал, что российские фигуристы не смогут выступить на этапе Гран-при в Финляндии. Ограничения затронули даже спортсменов, получивших нейтральный статус. Финские власти ужесточили правила въезда для граждан РФ, из-за чего участие россиян в международном турнире оказалось невозможным.