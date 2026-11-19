Отказ Финляндии допускать российских спортсменов к международным соревнованиям подрывает доверие к Хельсинки. Об этом Владимир Путин заявил журналистам после саммита в Китае.

«Последующие действия, в том числе в сфере спорта, — отказ нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях — это движение в обратную сторону. Это непоследовательность. Это снижает уровень доверия», — подчеркнул российский президент.

Путин обратил внимание на противоречие между заявлениями финского руководства о необходимости поддерживать диалог с Москвой и решениями, которые принимаются в отношении российских атлетов.

Президент напомнил о телефонном разговоре с финским коллегой Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. По словам российского лидера, собеседники дали понять, что считают необходимым сохранять контакты между странами.

«Действительно, партнёры в общих чертах, но всё-таки давали понять, что нужно как-то вести диалог и так далее», — рассказал Путин.