Российские фигуристы Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина, Александр Галлямов и Евгений Семененко не смогли приехать в Финляндию для участия в этапе международной серии Гран-при. Об этом РИА «Новости» сообщили несколько независимых друг от друга источников.

«Фигуристы не смогли попасть в Финляндию. Сегодня большая часть из них уже тренировалась на своих катках», — рассказал один из собеседников агентства.

Проблемы с поездкой возникли и у спортивной пары Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков. По состоянию на вечер 16 ноября фигуристы находились в Москве на тренировочной базе «Новогорск».

Соревнования должны пройти 20–21 ноября в Хельсинки. Среди заявленных участников — чемпионы мира Мишина и Галлямов, победители чемпионата Европы Бойкова и Козловский, а также двукратный чемпион России Семененко.

Ситуация возникла на фоне ужесточения финскими властями правил въезда для россиян. С 16 ноября ограничения распространяются в том числе на профессиональных спортсменов, включая атлетов с нейтральным статусом. Новые требования учитываются при выдаче виз и пересечении границы.

Ранее Life.ru сообщал, что спортивные федерации Финляндии обратились в международные организации ISU и FIS из-за ограничений для российских атлетов. Финская федерация фигурного катания потребовала срочно прояснить условия допуска россиян, поскольку до начала турнира оставалось меньше недели.