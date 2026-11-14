Финские спортивные федерации вынуждены срочно искать выход из ситуации, возникшей после ужесточения правил въезда российских спортсменов. Организации обратились за помощью к Международному союзу конькобежцев (ISU) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), поскольку новые ограничения могут помешать проведению запланированных соревнований. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Поводом стало решение правительства Финляндии, которое начнёт действовать 16 ноября. Власти ужесточили условия въезда россиян, приезжающих для краткосрочной работы, включая профессиональный спорт. Ограничения распространяются и на атлетов с нейтральным статусом. При этом ранее выданные визы автоматически аннулировать не планируется, однако их наличие не гарантирует въезд.

Особенно остро проблема встала перед Федерацией фигурного катания Финляндии. Уже 20–21 ноября в Хельсинки должен пройти этап серии Гран-при, на который заявлены сразу семь россиян. Среди них Евгений Семененко, а также спортивные пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

«Этот вопрос требует срочного решения. Для успешного проведения турнира необходимо принять решение незамедлительно», — заявила генеральный директор Финской федерации фигурного катания Салла Мякеля.

Не меньше вопросов возникло у организаторов стартового этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который состоится 27–29 ноября в Руке. В российскую заявку на первые турниры сезона-2026/27 вошли 16 спортсменов — семь мужчин и девять женщин. Финская федерация лыжного спорта также обратилась к международным коллегам, поскольку порядок применения новых ограничений пока остаётся неясным.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке Финляндией новых визовых ограничений для российских спортсменов перед международными соревнованиями. Власти страны намеревались ограничить выдачу краткосрочных рабочих виз, сохранив часть действующих исключений. Особое внимание уделялось предстоящим турнирам по фигурному катанию и лыжным гонкам, участие в которых должны принять россияне.