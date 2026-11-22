ВС РФ поразили в Чёрном море сухогруз, задействованный в обеспечении ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные поразили сухогруз в Чёрном море юго-западнее Николаева. По данным Минобороны РФ, судно перевозило грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения Вооружённых сил Украины.
«В результате ударов поражено в акватории Чёрного моря юго-западнее г. Николаева морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru сообщал об ударах российских войск по портовой инфраструктуре Килии в Одесской области. По информации Минобороны РФ, объекты использовались для доставки военных грузов ВСУ. Кроме того, российские беспилотники поразили сухогруз северо-восточнее Одессы, который, как утверждает ведомство, также перевозил продукцию двойного назначения.