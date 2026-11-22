На дне: В порту Килия уничтожены склады с грузами ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили порт Килия в Одесской области
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Российские войска нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Килии Одесской области, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для доставки военных грузов ВСУ. Кроме того, российские беспилотники поразили сухогруз, находившийся на морском переходе северо-восточнее Одессы.
«В результате ударов поражены <…> в порту Килия Одесской области объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества и грузов для украинских вооружённых сил», — говорится в сообщении министерства.
Ещё одной целью стал сухогруз, который, как утверждает Минобороны России, перевозил грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ. Судно находилось в море северо-восточнее Одессы.
Ранее Life.ru сообщал об ударе российских беспилотников по сухогрузу в Чёрном море южнее Одессы. По информации Минобороны РФ, судно также перевозило грузы двойного назначения, предназначенные для украинских войск.