Российские войска поразили место совещания высокопоставленных представителей ВСУ и военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

За сутки цели были поражены в 148 районах. В сводке также перечислены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников и безэкипажных катеров.

Кроме того, в Минобороны заявили об ударах по пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. В операции, как утверждает ведомство, участвовали авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Ранее Life.ru сообщал, что Минобороны отчиталось об ударах по объектам энергетики и транспорта, используемым ВСУ, в 148 районах.