Ливийские военные предотвратили повторную атаку морского беспилотника на российские суда в Бенгази. Об этом сообщил RT со ссылкой на источники в Ливийской национальной армии.

По словам собеседников телеканала, во время первого нападения военные перехватили четыре из шести украинских безэкипажных катеров Magura. Однако на борту одного из российских судов произошёл взрыв, после чего вспыхнул пожар.

Позднее последовала ещё одна попытка атаки. На этот раз ливийским военным удалось уничтожить беспилотный катер в море, прежде чем он приблизился к цели.

Источники RT утверждают, что аппараты были оборудованы спутниковой системой связи Starlink. По предварительной версии, их могли запустить с украинской базы на территории Ливии. Сейчас специалисты исследуют навигационное оборудование перехваченных катеров, чтобы установить обстоятельства нападений.