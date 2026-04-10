Украина показала БЭК Magura, способный нести сразу шесть БПЛА

Украинский безэкипажный катер Magura V7 получил новое воплощение, способное нести целый рой из шести FPV-дронов. На это обратил внимание Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий, опубликовав снимок аппарата.

На фотографии запечатлён БЭК с шестью специальными контейнерами для FPV-квадрокоптеров. Есть основания полагать, что этот БЭК также сможет расширять радиус действия дронов, выступая в роли ретранслятора.

Ранее украинские силы неделю пытались уничтожить российский танк на закрытой позиции. На атаки ушло около 50 дронов. Несмотря на интенсивные удары, техника сохранила боеспособность.