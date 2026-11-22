На военно-морской базе в ливийском Бенгази взорвался склад боеприпасов. На территории объекта начался пожар, сообщает агентство Anadolu.

Взрыв произошёл утром 22 ноября в портовом городе на востоке страны. Местная служба гражданской обороны направила на базу экстренные подразделения, которым предстояло справиться с возгоранием и устранить последствия происшествия.

«В настоящее время мы ликвидируем последствия взрыва на складе боеприпасов», — заявили спасатели.

Жителей Бенгази попросили сохранять спокойствие и не приближаться к территории военно-морской базы, пока экстренные службы не завершат работу. Причины произошедшего первоначально не назывались, сведения о возможных пострадавших и повреждениях объекта также отсутствовали.

Ранее Life.ru сообщал о мощном взрыве на складе оружия в ливийском городе Мисурата. Тогда после детонации ракеты и другие боеприпасы разлетелись за пределы хранилища. Силовики перекрыли ближайшую дорогу и ограничили доступ к месту происшествия.