Россия ответит на удары по Крымскому мосту, причём последствия для Киева будут более болезненными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя атаки на транспортный переход.

Путин пообещал Киеву гораздо более болезненный ответ на атаки Крымского моста. Видео © Life.ru

«Это исключительно мирный объект. Мы давно не используем его для перемещения техники, боеприпасов и даже нефтепродуктов», — подчеркнул российский лидер после переговоров с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

По словам президента, Крымский мост уже продолжительное время не задействован для перевозки военной техники и боеприпасов. Путин отдельно отметил, что по нему не транспортируют даже нефтепродукты.

Российский лидер также обратил внимание на противоречие между ударами по транспортной инфраструктуре и призывами Киева к прекращению огня. При этом президент предупредил, что российские ответные действия будут болезненнее.

Отдельно Путин заверил, что повреждённый транспортный переход будет восстановлен. Несмотря на последствия ударов, российские власти намерены вернуть мост к работе.

Крымский мост подвергся нескольким атакам беспилотников 16, 17 и 19 ноября. В результате ударов были повреждены его конструкции, а движение транспорта неоднократно приходилось ограничивать.