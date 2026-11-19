Хуснуллин: Элементы Крымского моста могут запустить через 1–2 месяца
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Отдельные элементы Крымского моста могут вновь запустить в течение одного-двух месяцев. Такой предварительный срок назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин в беседе с ТАСС на полях Транспортной недели в Москве.
«Отдельные элементы можем через месяц-два запустить. Остальное — будем смотреть», — сказал зампред правительства.
По словам Хуснуллина, власти рассматривают разные варианты восстановления переправы. Конкретные сроки будут зависеть от выбранного способа ремонта и состояния повреждённых конструкций.
Работы потребовались после атак беспилотников на Крымский мост 16 и 17 ноября. По данным Следственного комитета РФ, в результате ударов были повреждены конструкции транспортного перехода. Ведомство возбудило уголовное дело о теракте.
Ситуация вновь осложнилась 19 ноября. После очередной ночной атаки движение поездов по Крымскому мосту временно приостановили. В Минтрансе сообщили, что пострадавших нет, а специалисты оценивают нанесённый ущерб.
Ранее Life.ru рассказывал, что Хуснуллин лично осмотрел повреждения моста и организовал реверсивное движение автомобилей. Позднее вице-премьер доложил Владимиру Путину о ситуации на переправе. Правительственная комиссия также обсудила альтернативные маршруты доставки грузов на полуостров. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что мост после ремонта станет ещё лучше прежнего.
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