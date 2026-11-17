В кабмине обсудили доставку грузов в Крым в обход атакованного Керченского моста
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Правительственная комиссия рассмотрела альтернативные маршруты доставки грузов в Крым после повреждения Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, уточнив, что участники заседания также обсудили оценку ущерба и подготовку строительных работ для восстановления переправы.
«Определили необходимые меры оценки ущерба и запуска строительных работ для восстановления моста. Также обсудили вопросы доставки грузов на Крымский полуостров альтернативными маршрутами», — сообщил Хуснуллин.
Одной из главных задач стало обеспечение грузового сообщения с полуостровом. Власти прорабатывают варианты перевозок, которые позволят доставлять необходимые товары в условиях ограничений на Крымском мосту.
Отдельное внимание комиссия уделила состоянию повреждённых конструкций и организации предстоящего ремонта. Специалистам предстоит оценить последствия атак и подготовить работы по восстановлению транспортного перехода через Керченский пролив.
Напомним, 16 и 17 ноября Крымский мост подвергся атакам украинских беспилотников. Следственный комитет подтвердил повреждение конструкций переправы и возбудил уголовное дело о теракте. При этом власти Крыма заявили, что поставки продовольствия, топлива и других товаров на полуостров продолжаются.