Правительственная комиссия рассмотрела альтернативные маршруты доставки грузов в Крым после повреждения Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, уточнив, что участники заседания также обсудили оценку ущерба и подготовку строительных работ для восстановления переправы.

«Определили необходимые меры оценки ущерба и запуска строительных работ для восстановления моста. Также обсудили вопросы доставки грузов на Крымский полуостров альтернативными маршрутами», — сообщил Хуснуллин.

Одной из главных задач стало обеспечение грузового сообщения с полуостровом. Власти прорабатывают варианты перевозок, которые позволят доставлять необходимые товары в условиях ограничений на Крымском мосту.