В Изюме Харьковской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В городе Изюме Харьковской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Харьков».
Согласно данным официального ресурса оповещения, в Изюмском районе была объявлена воздушная тревога. Информация о причинах взрывов, возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не приводится.
Ранее Life.ru рассказывал о масштабном блэкауте в Одессе и соседних населённых пунктах. В компании «Укрэнерго» тогда объясняли, что из-за повреждения ключевых линий электропередачи город невозможно обеспечить необходимым объёмом электричества. Отключения затронули жилые кварталы, водоснабжение и общественный транспорт.