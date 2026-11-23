В городе Изюме Харьковской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Харьков».

Согласно данным официального ресурса оповещения, в Изюмском районе была объявлена воздушная тревога. Информация о причинах взрывов, возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не приводится.