Одесса может остаться без света на три недели из-за повреждения ЛЭП
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Восстановление полноценного электроснабжения Одессы может затянуться на срок до трёх недель из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Во время ударов были разрушены три опоры, сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на представителя одной из энергетических компаний.
«На выходных у города не было источника питания», — рассказал собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский назвал крайне сложной ситуацию с электроснабжением Одессы и области. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в городе остановился электротранспорт, а жители столкнулись с перебоями света, воды и отопления. К середине 23 ноября тепло удалось вернуть 186 тысячам потребителей, однако ещё около 79 тысяч оставались без отопления.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.