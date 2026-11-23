Владимир Зеленский признал крайне сложной ситуацию в Одессе и Одесской области, где третий день продолжаются масштабные перебои с электричеством. Энергетические проблемы нарушили работу коммунальных служб и городского транспорта, а часть жителей осталась без отопления. Об этом он написал в соцсетях.

«Одесса и область. Уже несколько дней ситуация очень сложная», — сообщил Зеленский.

Масштабные отключения начались 21 ноября после повреждения энергетической инфраструктуры. По данным украинской компании «Укрэнерго», пострадали магистральные электросети, из-за чего обеспечить город необходимым объёмом электричества пока невозможно.

Утром 23 ноября местные власти сообщили об отсутствии света, воды и отопления в значительной части города. Из-за перебоев с электроснабжением остановился электротранспорт. Украинские СМИ также распространили кадры, на которых жители разводят костры для приготовления пищи.

К середине дня коммунальные службы смогли частично восстановить работу городской инфраструктуры. По информации главы Одесской областной администрации Олега Кипера, тепло вернули 186 тысячам потребителей, однако ещё около 79 тысяч остаются без отопления.

Водоснабжение появилось во всех районах Одессы, но во многих многоэтажных домах сохраняются перебои. Электроснабжение по-прежнему ограничено: из-за повреждения оборудования энергетики вынуждены применять экстренные отключения без графиков.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабном блэкауте в Одессе и соседних населённых пунктах. В компании «Укрэнерго» тогда объясняли, что из-за повреждения ключевых линий электропередачи город невозможно обеспечить необходимым объёмом электричества. Отключения затронули жилые кварталы, водоснабжение и общественный транспорт.