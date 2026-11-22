Энергетическая обстановка в Одессе и соседних населённых пунктах остаётся критической из-за серьёзных разрушений инфраструктуры. Повреждение основных линий электропередачи не позволяет обеспечить потребителей необходимым объёмом электричества. Об этом сообщила украинская компания «Укрэнерго» в своём Telegram-канале.

Масштабные перебои начались накануне, 21 ноября. Как передавало издание «Новости.LIVE», без света оказалась практически вся Одесса. Последствия затронули не только жилые кварталы, но и городские службы, работа которых напрямую зависит от стабильного энергоснабжения.

В национальной энергокомпании пояснили, что проблема значительно серьёзнее обычной нехватки электрической мощности.

«Речь идёт не просто о дефиците мощности, а о повреждении ключевой инфраструктуры, от которой зависит электроснабжение города и окрестных населённых пунктов», — подчеркнули в «Укрэнерго».

Нарушения в работе энергосистемы спровоцировали сбои в коммунальном хозяйстве. По сведениям местных властей, движение электротранспорта пришлось остановить, а значительная часть горожан столкнулась с отсутствием воды.

Одесский горсовет уточнил, что водоснабжение прервано в Киевском районе, отдельных кварталах Хаджибейского и Пересыпского районов, а также нескольких населённых пунктах Одесского района.